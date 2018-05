Efterskoleliv: Snart er det slut. Men det snakker vi ikke om

Johanna og Fillip har ikke lidt af den store hjemve under opholdet på efterskole. Det bliver mærkeligt igen at skulle stå og tage bussen for at komme i skole.

Af samme grund har hun ikke overvejet muligheden for at blive toårs-elev:

Lever tæt

Der gik dog kun et par dage, før det blev anderledes for ham:

- Man fandt jo ud af, at man var nødt til at snakke med folk, siger han med et grin.

Johanna var også spændt på den første dag.

- Men alle var så imødekommende. Alle ville det samme.

Begge er overbevist om, at de vel hjemme på Sjælland og i Aabenraa vil holde tæt kontakt til de nye venner, de har fået i Hoptrup i løbet af året:

- Jeg tror først, det går op for mig i sommerferien, at det er slut. Det bliver mærkeligt, at man skal op og tage bussen for at komme i skole, funderer Johanna.

De har levet tæt sammen med andre unge 24/7. Weekenderne er tit blevet brugt i klasseværelser, hvor eleverne har set film og sovet sammen. De har også kunnet tage til Haderslev - så meget sker der heller ikke i Hoptrup - og hjemveen har været begrænset. Fillip og Johanna har været hjemme en gang om måneden.

Fillip har fået blot på tanden til at komme i gang med en uddannelse med lysdesign. Johanna, der har gået på danselinjen, vil fortsat danse. Men det bliver ikke noget, hun skal leve af. Foreløbigt skal gymnasiet i Aabenraa indtages.