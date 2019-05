Efterskole overtaget: Her er den nye ejers planer

Sommersted: Der skal snart lys i vinduerne på den tomme Sommersted Efterskole, hvis det står til den nye ejer, Bjørn Ibsen fra Aarhus.

Fredag lagde han et opslag ud på Sommersted bys facebookside, hvori han fortæller om, hvad der skal ske:

- Vores mål med overtagelsen er, at vi om nogle år kan genstarte en efterskole i den gamle store ejendom, men her og nu vil vi for at få finansieret de løbende drifts- og renoveringsudgifter gerne starte op med værelsesudlejning. Altså en form for vandrehjem med udlejning til for eksempel turister og håndværkere. Det kræver dog at der bliver lidt mere styr på brandforholdene, hvorfor vi er i gang med at forberede opsætningen af et såkaldt Automatisk Brandanlæg (ABA). Desuden skal vi have en landzonetilladelse fra kommunen til værelsesudlejning, hvilket skal i offentlig høring. Det håber vi selvsagt på, at I vil støtte op, skriver Bjørn Ibsen.

Desuden vil der allerede i næste uge blive sat igang i en udendørs trimning af alt det grønne, og der vil blive fældet nogle af træerne.

Bjørn Ibsen uddyber over for JydskeVestkysten, at efterskolerne i hele landet har pæne elevtal, og at det heller ikke er usædvanligt, at nystartede efterskoler får mange elever fra start.

- De efterskoler, der bukker under, har ikke brugt penge på markedsføring. Jeg så en opgørelse, der viste, at de samlede udgifter til efterskolernes markedsføring i dag er på 20-25 millioner kroner, forklarer Bjørn Ibsen.

Han er derfor ikke bekymret for, at det ikke vil lykkes at finde indhold til de store bygninger. Men det kan blive "et langt sejt træk", tilføjer han.

- Sommersted Efterskole ligger centralt og tæt ved motorvejen. Det tror jeg er et godt udgangspunkt, siger han.