Efterskole får 92 elever og naturvidenskab for 900.000 kroner

Efterskolen for scenekunst har fået et helt nyt faglokale og slipper for at låne sig frem. Lederen kalder tilmedlingen i 2018-2019 for tilfredsstillende, da kreative efterskoler oplever en afmatning.

HOPTRUP: Efter sommerferien kan den lille by, Hoptrup, tage imod 92 nye, midlertidige borgere. Så mange elever vil der som minimum begynde på efterskolen for scenekunst i den gamle højskolebygning.

Og så er det altså godt at have sit eget lokale, som man kan disponere fuldt ud over.

Lånte sig frem

Faglokalet, der hører til det dyreste, en skole kan indrette, er et tidligere klasselokale. Hidtil har efterskolen lånt sig frem hos den lokale folkeskole, men efter folkeskolereformen begyndte Hoptrup Skole kun at tage elever til og med 6. klasse, og det betød, at behovet for et naturfaglokale var stærkt begrænset.

- Og så er det altså godt at have sit eget lokale, som man kan disponere fuldt ud over, så man ikke skal stå i kø, mener skolens leder, Ken Petersen.