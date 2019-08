Efterforsker stadig trussel: Politiet atter til stede ved sommermarked

Gram: For tredje uge i træk vil politiet torsdag den 8. august være til stede ved sommermarkedet ved Gram Slot.

For to uger siden blev der fremsat en trussel, som fik Syd- og Sønderjyllands Politi til at rykke ud til markedet i stor stil.

I sidste uge efterforskede man fortsat truslen, hvorfor politiet igen var til stede ved markedet. Og det samme gør sig nu gældende for tredje uge i træk.

- Vi efterforsker fortsat den trussel, der tidligere er fremsat mod markedet. Det er politiets opfattelse, at både udstillere og gæster trygt kan tage til markedet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har på intet tidspunkt ønsket at oplyse, om truslen er fremsat mod selve markedet, mod slottet eller mod en bestemt person.

Udover betjentene vil også politiets mobile politistation blive sat op ved slottet. Her kan gæster stille spørgsmål til betjentene.

Sommermarkedet ved Gram Slot bliver afviklet hver torsdag fra uge 27 til uge 32, og denne uges udgave er således årets sidste marked.