Gram: Torsdag i sidste uge måtte politiet rykke talstærkt ud til det ugentlige sommermarked ved Gram Slot, da der var blevet fremsat en trussel.

Politiet ønskede ikke at fortælle, om truslen var fremsat mod selve markedet, mod slottet eller mod en bestemt person, ligesom det heller ikke blev oplyst, hvem der stod bag truslen.

Både kræmmere, udstillere og gæster kunne dog sagtens møde trygt op til markedet, mente politiet, og markedet blev da også gennemført efter planen.

Men det var altså ikke uden et stort opbud af betjente, og det vil der igen være torsdag den 1. august.

- For at skabe tryghed for gæsterne ved Gram Slots sommermarked torsdag den 1. august vil Syd- og Sønderjyllands Politi igen være til stede på markedet i fornødent omfang, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Udover betjentene vil også politiets mobile politistation blive sat op ved slottet. Her kan gæster stille spørgsmål til betjentene.

- Vi efterforsker fortsat den trussel, der tidligere er fremsat mod markedet. Det er politiets opfattelse, at både udstillere og gæster trygt kan tage til markedet, skriver politiet.