En tragisk sag sluttede i dag med, at en 65-årig mand fra Vejle blev dømt for uagtsomt manddrab, da han i sin lastbil i marts 18 under kødannelse på E45 ved Vojens i tæt tåge påkørte en lastbil, hvorved en bil foran blev klemt. De to personer i bilen afgik ved døden #anklager EAL