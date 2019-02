Nyt forpagterpar glæder sig til for alvor at bringe liv og glade dage til Restaurant Damende, som i 2018 var udsat for heftig kritik og fik flere sure smileyer.

HADERSLEV: I den kommende sæson, er det Lone Kragh-Hansen og Peter Ibsen, der skal styre løjerne på Restaurant Damende ved Haderslev Dam. JydskeVestkysten fangede sidst på eftermiddag onsdag Lone Kragh-Hansen for en kort kommentar mellem to møder:

- Der er rigtig mange ting at få styr på i forbindelse med sådan et skifte, men vi er meget taknemmelige og glade for at få lov til at "få fingrene i" et så unikt sted som Damende midt i den smukke danske natur. Vi vil gøre alt for, at stedet igen kommer til at summe af liv og glade dage.

Og det nye værtspar kommer da også på arbejde. Restauranten havde en svær sæson i 2018 med flere negative overskrifter, flere sure smiliyer og skiftende personale.

Det er dog et erfarent værtspar, der har fået nøglerne til den kendte restaurant. I knapt ni år har de drevet Hammelev Forsamlingshus, men opsagde aftalen for at prøve noget nyt, og fratrådte den 31. januar, og forsamlingshuset har også fået nye forpagtere, det er Jesper Sjælland og Morten Beck.