Efter p-afgift udstukket mens hun var med sønnen på skadestue: Nete synes, det er kampen værd

HADERSLEV: Nete Kaasen har tilbragt mange timer ved tasterne i denne uge, men det er det hele værd, fordi sagen om parkeringsafgiften hun fik, mens sønnen fik sin arm sammen, er en principiel sag for hende.

Først blev hun forbavset over at få afgiften, og den blev ikke mindre af, at hun blev henvist til Parkeringskontrol Syd. Forbavselsen blev dog afløst af undren, da denne instans afviste at annullere afgiften, og undringen fik ekstra krudt, da det viste sig, at det nyetablerede Parkeringsankenævn ikke kunne behandle klagen over afgiften, fordi den var udstedt af en offentlig parkeringskontrol. Her kan man kun klage til enten ombudsmand eller gå via fogedretten, men der stopper det for Nete Kaasen:

- Så længe reglerne er som de er, gør jeg det ikke. Jeg vil ikke risikere familiens opsparing, hvis jeg ender med at stå med sagens omkostninger. Og det er en anden ting, jeg synes er vigtig at forholde sig til: Kan det passe, at systemet holder hånden over de offentlige parkeringsmyndigheder? Hvor mange borgere vil klage over en parkeringsafgift, hvis de risikerer at stå med sagens omkostninger? Det synes jeg stiller borgerne rigtigt svagt i forhold til systemet, og det er jo borgernes penge, der bærer systemet. Der er i hvert fald et eller andet skævt her.