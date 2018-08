Rie Klaaborg fra Vilstrupvej er en af de naboer, der er kommet med indsigelser. Hun forstår ikke, hvor ressourcecenteret er blevet placeret i et område, der er udlagt til rekreative formål, og hun er bekymret for trafikken. En stor del af Knavvej er ikke asfalteret. Arkivfoto: Inge Rogat Møller

Et stort flertal i Haderslev Byråd godkendte tirsdag et kommuneplantillæg, der baner vej for de overordnede rammer for Haderslevs nye genbrugsplads ved Knavvej. Trafik og støv førte til debat.

Haderslev: De overordnede rammer for etableringen af det omstridte Ressourcecentrum Haderslev blev tirsdag godkendt af et stort flertal i byrådet. Kun Liberal Alliances Benny Bonde og hans partifælle, Malene Ravn Neumann, stemte imod, mens socialdemokraten Marie Skødt undlod at stemme, da byrådsflertallet vedtog kommuneplantillægget, der baner vej for Haderslevs nye genbrugsplads ved Knavvej i det sydlige Haderslev. Det skete efter en lang diskussion om trafik og ressourcecenterets placering ved Knavvej, som et enigt byråd med undtagelse af Benny Bonde og det tidligere byrådsmedlem Karl Erik Olesen (R) alle pegede på i december 2016. - Jeg er ked af, at byrådet dengang stemte for denne placering, da flere andre steder var i spil. Men jeg blev stemt ned, og så må jeg arbejde for vedtagelsen af en plan for området, sagde Benny Bonde, der hellere havde set den nye genbrugsplads placeret i Knokbjerg ved fjernvarmen.

Baggrund Det kommunalt ejede forsyningsselskab Provas skal bygge en ny genbrugsplads som erstatning for genbrugspladsen på Fjordagerbakke, der er for lille.De nødvendige planer, der muliggør etableringen, har været i offentlig høring i sommer, og her indkom der høringssvar fra naboer samt Miljøstyrelsen.



Byrådet skulle tirsdag også have vedtaget lokalplanforslaget samt tillægget til spildevandsplanen for det udlagte områder. De to planforslag blev dog pillet af byrådsmødet og udsat på grund af nye oplysninger.

Tilkendegivelser En af de store udfordringer er trafikken. Knavvej er kun delvis asfalteret, en stor del af vejen, der går mellem Aabenraavej og Vilstrupvej er grusvej, og en stigende biltrafik med efterfølgende støvgener generer genbrugspladsens kommende naboer - som eksempelvis Annie Christensen. Hun undrede sig i søndagsavisen over, hvorfor Teknik og Miljø blot har afvist hendes og andre naboers bekymringer med, at placeringen af genbrugspladsen er politisk bestemt, og at forvaltningen derfor ikke ønsker at kommentere på hverken spørgsmål om støj eller støj. Annie Christensen sad på tilskuerpladsen og kunne blandt andet høre, at hun ikke er den eneste, der deler de bekymringerne. Det pegede Bent Iversen (SF) også på. Han løber jævnligt på ruten: - Og bare ved løb støver det, sagde SF'eren, der mener, at naboernes bekymring for støj og støv skal tages alvorligt, når henved 500 biler dagligt skal til og fra genbrugspladsen. - Jeg ønsker en tilkendegivelse af, at I vil sørge for, at det kommer på plads, inden genbrugspladsen åbner. Det er uholdbart, at det skal være Knavvej, der bliver forbindelsesvej til genbrugspladsen, appellerede han til sine byrådskolleger og pegede på, at det ville klæde udvalget for plan og miljø og borgmesteren at give de borgere, der har udtrykt bekymring for støj, støv og forurening et ordentligt svar. Den samme melding kom fra Enhedslistens Mogens Rerup.

Opbakning Svarene kom der ingen løfter på, men fra socialdemokratisk side var der opbakning til, at spørgsmålet om vejen skal tages op. - Det støver derude den dag i dag, så jeg vil gerne tilkendegive, at vi fra den socialdemokratiske gruppe vil være med til at finde en løsning, sagde Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Rønnow, der mener, der skal bygges en vej til sin tid. Svend Brandt fra Enhedslisten, der sidder i udvalget for plan og miljø, var enig i, at der skal lægges asfalt på hele Knavvej. - Knavvej er en del af byudviklingen og har været det i hundrede år, det presser sig mere og mere på, så det vil jeg kæmpe for, sagde Svend Brandt, der pointerede, at byggeriet af ressourcecenteret er Provas ansvar, mens etableringen af vejføringen er kommunens.