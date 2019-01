Efter krav fra bestyrelsen: Elever og lærere flyttes tilbage i pavilloner på problemramt skole

Et enigt økonomiudvalg i Haderslev Kommune har mandag eftermiddag besluttet, at de opstillede pavilloner ved Sønder Otting Skoles ungeunivers tages i brug igen, indtil alle undersøgelser af indeklimaet på skolen er afsluttet. Beslutningen kommer efter 21 byrådsmedlemmer søndag deltog i en besigtigelse af skolen, hvor de fik en gennemgang af de tiltag for at forbedre indeklimaet, der allerede er gjort.

Haderslev: Søndag aften blev der oprettet en Facebook-gruppe, hvor flere forældre tilkendegav, at de ville holde deres børn hjemme fra Sønder Otting Skole på grund af indeklimaproblemerne på skolens afdeling på Kløvermarken.

Mandag besluttede Haderslev Kommunes økonomiudvalg, at de pavilloner, som allerede er opstillet ved skolen, igen skal tages i brug.

- Lige nu har vi brug for arbejdsro til at sikre, at vi fremover har et sundt indeklima på Sønder Otting Skoles ungeunivers. Derfor tager vi pavillonerne ved skolen i brug, indtil de sidste undersøgelser er afsluttet, siger Haderslev-borgmester H. P. Geil (V) i en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune.

Borgmesteren forventer, at det vil tage omkring to måneder.

I sidste uge krævede skolens bestyrelse, at ansatte og elever skulle flyttes fra skolen. Skolebestyrelsesformand, Mathias Christiansen, er derfor tilfreds med beslutningen.

- Jeg er glad for, at man i Økonomiudvalget har lyttet til vores bekymringer og har truffet en beslutning, der gør, at vores børn kan få den bedst mulige skoledag, til vi er sikre på, at indeklimaet er ok på skolen. Det er vigtigt, at alle forældre har ro i maven, når de sender deres børn i skole, siger han.

Det er skolens klasselokaler, der flyttes til pavilloner, mens faglokaler på skolen fortsat benyttes, som man gjorde under renoveringen i 2018. Flytningen vil tage cirka to uger.

Samtidig har Økonomiudvalget besluttet at skolens nuværende leder fremover skal være leder af skolens afdeling på Buegade, mens der i stedet er ansat en ny leder til afdelingen på Kløvermarken.

- Vi har brug for en leder, der kun koncentrerer sig om skolens ungeunivers på Kløvermarken, der har særlige udfordringer lige nu. Afdelingen på Buegade står også over for store forandringer, når vi skal i gang med at bygge en ny skole, og begge afdelinger har derfor brug for fuld ledelsesmæssig fokus, siger H. P. Geil (V) i pressemeddelelsen.

- Det glæder mig, at et enigt økonomiudvalg står bag beslutningen. Vi har haft en god dialog med skolebestyrelsen, som også ønsker den her løsning, og den dialog fortsætter vi fremover, så vi kan skabe ro i elever, lærere og forældres dagligdag, siger borgmesteren.

Haderslev Kommune afventer fortsat Embedslægens vurdering af de prøver, der er foretaget på skolen.