Efter kanonslagsulykke: 29-årig mand uden for livsfare

Vojens: Den 29-årige mand, der søndag morgen fik store forbrændinger på kroppen efter at have tændt et kanonslag i en bil er i stabil tilstand og uden for livsfare. Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi mandag morgen.

Ulykken skete på Trekanten ved Vojens Hallerne, hvor den 29-årige sammen med en kammerat befandt sig i en bil. Den 29-årige mand havde tændt kanonslaget, som straks eksploderede. På grund af store forbrændinger flere steder på kroppen blev han fløjet til Rigshospitalet i København, hvor han stadig befandt sig mandag morgen.

Der var tale om et hjemmelavet kanonslag, men selvom politiet foretog ransagninger i Vojens fandt de ikke noget ulovligt fyrværkeri.