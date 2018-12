Efter kanonslags-ulykke i bil: Politiet fandt intet ulovligt fyrværkeri under ransagning

VOJENS: Politiet har ikke fundet ulovligt fyrværkeri i Vojens i kølvandet på den tragiske begivenhed om formiddagen søndag den 16. december.

Her tændte en 29-årig mand et kanonslag i en bil, hvor han var passager, og manden blev ved eksplosionen så forbrændt, at han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet.

Bilen brød i brand, men chaufføren slap uskadt fra den dramatiske episode. Han er efterfølgende blevet afhørt. Branden i bilen blev hurtigt slukket.

Sent søndag eftermiddag havde politiet ikke nyt fra Rigshospitalet om den 29-åriges tilstand.

Det stod i løbet af søndagen klart, at der var tale om hjemmelavet fyrværkeri, og politiet foretog ransagninger i Vojens, men altså uden at finde ulovligt fyrværkeri.

Den 29-årige var ude at køre med en kammerat, da han på Trekanten i det østlige Vojens nær Vojens Hallerne valgte at tænde kanonslaget. Først blev ambulance og brandvæsen sendt til stedet, men det stod hurtigt klart, at der var brug for helikopter-assistance.