Efter indeklimaproblemer: Sdr. Otting Skoles elever flytter tilbage på skolen efter påske

- Det kommer til at koste 147.000 kroner ekstra, men jeg er glad for, at vi har gjort det, fordi det betyder, at elverne forstyrres mindst muligt i deres undervisning. Samtidig bliver der ro til at få internet og lignende på plads, fordi det skal virke 100 procent inden terminsprøverne, siger udvalgsformand Henrik Rønnow.

Det kommer til at koste 147.000 kroner ekstra, men jeg er glad for at vi har gjort det, fordi det betyder, at elverne forstyrres mindst muligt i deres undervisning.

Ros til forældre

Han har stor ros til overs for forældrebestyrelsen, som han mener har været gode samarbejdspartnere i forløbet.

- De har båret et stort ansvar, siger udvalgsformanden.

Henrik Rønnow forsikrer dog, at hvis der er nogen, både elever og undervisere, der har problemer med indeklimaet efter tilbageflytningen, så får de al den hjælp, de har brug for.

- Både lægefagligt og praktisk. Det lukkes der ikke for. Hvis nogen, det være sig lærere eller elever, der i stedet ønsker at flytte, så vil de også få hjælp til det. Vi vil fortsat følge udviklingen og foretage målinger for at sikre, at indeklimaet er som det skal være. Vi har dog ikke grund til at tro andet, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- Og selv om pavillionerne bliver stående et par måneder, så skal det ikke tolkes som om, vi tror, at der er noget galt, men det er en del af kontrakten med selskabet, der ejer dem. De har ret til at lade dem stå i to måneder med henblik på at finde andre der har brug for dem, frem for straks at køre dem væk og klappe dem sammen.