Efter højhus-ballade: Nu vil Aaskov sælge det gamle McDonalds

HADERSLEV: Svend Erik Aaskov føler ikke, at han kan komme videre med grunden på Ny Erlevvej 28, når han ikke kan få lov at bygge et højhus i seks etager.

Svend Erik Aaskov overtog det gamle McDonalds i december 2015, da han så mulighederne i den attraktive placering tæt på byen ved Dammen og Omkørselsvejen.

Men eftersom han ikke kan komme videre med sit højhus-projekt, ser han ingen grund til at beholde ejendommen, fortæller han til avisen.

- Det er kommunen, der har droppet projektet. Jeg har ikke. Så må jeg jo se, hvad der sker hen af vejen. Jeg kan jo ligesom godt sætte ejendommen til salg i stedet for, at den bare står der. Der kan jo være andre, der har nogle gode idéer, konstaterer Svend Erik Aaskov.

Udvalgsformand for Plan og Miljø, Benny Bonde (LA) er ærgerlig over, at Svend Erik Aaskov har opgivet sine byggeplaner på Ny Erlevvej.

- Der var jo ikke den vilde begejstring for forslaget, da det kom frem, og det ærgrer mig vildt meget, for det er den slags projekter, vi har brug for i byen. Det kunne virkelig have været storslået at bygge i højden på det sted midt i byen, konstaterer udvalgsformanden, som tilføjer, at Svend Erik Aaskov ikke har fået et officielt afslag af kommunen til sit højhus-byggeri.

- Jeg havde håbet, at han var kommet tilbage med et andet forslag, som der ville være flertal for i udvalget. Der blev holdt et møde, hvor der kom nogle negative kommentarer, og det har han måske taget som et afslag. Ærgerligt, at man ikke er mere visionære og gearet til forandringer i den her by. Jeg vil gerne opfordre Svend Erik Aaskov til at komme igen, siger Benny Bonde.

Men det sker nok ikke nu, for ejendommen er igen blevet udbudt til salg gennem Nybolig Erhverv Haderslev til en kontantpris på 2,8 millioner.

Ejendommen trænger til en kærlig hånd, da den flere gange har været udsat for hærværk, mens den har stået tom.

I salgs-opstillingen står der blandt andet at læse, at der på grunden bør opføres en ny etagebygning på tre-fire etager til kontorer for liberale erhverv eller domicilejendom for virksomhed eller pengeinstitut. I de øverste etager kan der eventuelt indrettes penthouse lejligheder som får en helt unik udsigt. P-mulighed kan løses ved at ejendommen bygges på søjler, således at der kan parkeres under bygningen.

Køber skal påregne at der skal laves ny lokalplan, medmindre der etableres fastfood-koncept eller restaurant.