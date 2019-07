Efter flere tusinde artikler: Ella Warming sagde farvel og tak

Ella Warming har gennem 14 år dækket lokalområdet ved Gram, Toftlund, Vojens, Agerskov for Ugeavisen MidtSyd. Onsdag sagde hun farvel og tak for at gå på efterløn.

Toftlund: Intet er for stort, intet er for småt til Ugeavisen Midtsyd. Nogenlunde sådan har Ella Warming gennem 14 år gået til tasterne hver eneste uge, når alt fra væltede træer og trafikulykker til generalforsamlinger og gymnastikopvisninger har fundet vej til Ugeavisen MidtSyd. Onsdag kom dagen, hvor det var tid til at sige farvel efter 14 års tro tjeneste på ugeavisen. Venner, kilder og familie kom til Brundlundcenteret, hvor avisen holder til, for at ønske Ella Warming held og lykke med livet som efterlønner.

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Nu bliver der mere tid til dem her: Ella Warming er nemlig "bedste". Foto: Lars Fahrendorff

Trusler I arbejdet som lokal journalist er der både små og store oplevelser. Men én af de ting, som Ella aldrig vil glemme, er året 2016, hvor hun modtog alvorlige, anonyme trusler. - Det glemmer jeg nok aldrig. Det var i forbindelse med den tv-dokumenter, som DR lavede om syriske flygtninge i Toftlund. Jeg blev brugt i dokumentaren til at sige, hvad jeg tænkte om situationen. Det fik nogen til at sende mig trusler og kalde mig perkerluder og alt muligt. Det var voldsomt og ikke særlig rart, husker Ella. Ella Warming havde udtrykt en vis forståelse for de syriske flygtninges desperate flugt, men det faldt ikke i god jord alle steder. - Men jeg sagde jo blot, det jeg mener. Men det er ikke alle, der kunne lide at høre det, siger Ella Warming.

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Ella sagde tak for tilliden til lokalsamfundene, hun har dækket. Foto: Lars Fahrendorff

Bestemmer selv I det hele taget har der aldrig været nogen, der har kunnet bestemme, hvad Ella skulle skrive i sine mange artikler i ugeavisen. Mange kilder er blevet afvist i forsøget på at få hende til at lave om. - Det kunne de godt glemme. Det er mig, der bestemmer, hvad der skal stå. Sådan har jeg altid gjort det, fastslår Ella Warming. Det er dog en balancegang at være lokal borger og samtidig journalist i det lille samfund. - Jeg har fået mange historier, som jeg ikke kunne skrive. Folk skulle også kunne regne med mig, når de fortalte noget i fortrolighed. Jeg har nydt tillid hos rigtig mange gode kilder, og tillid forpligter, siger Ella Warming. Ind imellem har Ella dog været nødt til at sige stop, når hun i Brugsen har mødt endnu en kilde, som ville have en historie i avisen. - Engang imellem skal man jo holde fri, siger hun. Men blå blink er Ella heller aldrig gået af vejen for. Engang havde hun huset fuld af påskegæster, da hun fik et tip fra de lokale reddere. - Der var sket en stor færdselsulykke, så jeg sagde til gæsterne, at de måtte klare sig selv lidt, griner Ella Warming, der aldrig har været smålig med at bruge sin fritid på avisarbejde.

En god kilde En af Ella Warmings gode kilder gennem årene, tidligere stationsleder hos Falck Leif Kristiansen, kunne også give et Ella et par rosende ord med ind i efterlønnen. - Vi kunne altid regne med dig, Ella. Jeg vil også godt indrømme, at foreningerne har misbrugt dig. Du har været aktiv i utrolig mange sammenhænge. Det skal du have stor tak for. For det er så vigtigt for vores foreninger, at de kan komme ud med nogle af deres budskaber, sagde Leif Christiansen blandt andet. Der går nok nogle år endnu, før Ella kan gå helt ubemærket gennem brugsen i Toftlund. Men foreløbig glæder hun sig til at arbejde i den have, hun holder så meget af.