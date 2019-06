Efter en lang valgkamp: Valgsted åbnede med kø

Klokken otte åbnede hele kommunens valgsteder på nær et, der først blev ringet åben en time senere. Her vil mange tusinde mennesker dagen igennem komme forbi og hjælpe med at sammensætte det kommende folketing. Ved Hotel Harmonien i Haderslev var der kø, partiskifte og tilbageblik fra morgenstunden.

Haderslev: - Nøj, en kø, udbrød valgstyrerformand John Lauridsen, da han kom ud fra valglokalet på Hotel Harmonien for at åbne kommunens største valgsted. Selvom klokken var otte, havde køen fundet vej fra valglokalet og hen til hotellets indgang, da John Lauridsen åbnede et af Haderslev Kommunes 34 valgsteder. 33 af disse åbnede på samme tid undtagen valgstedet på Aarø, der først åbnede klokken ni. Her vil tusindvis af borgere frem til klokken 20 blive ført ind i boksen for at sætte sit kryds ud for et parti eller en kandidat, der de seneste fire uger har kæmpet for vælgernes gunst. En historisk lang valgkamp, som flere af vælgerne ved Hotel Harmonien mente havde været for lang.

Stemmeboksene blev hurtigt fyldt. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Har skiftet parti Nogle af dem var Henrik og Charlotte Kvist, der havde været tidligt oppe for at stemme. - Puha, det gjorde ondt, var 58-årige Charlotte Kvists første kommentar, da hun forlod valglokalet. Ved det seneste folketingsvalg stemte hun på Dansk Folkeparti, men valget denne gang faldt på Venstre. - Da de (DF, red) fik mulighed for at komme i regering, valgte de at være neutrale. Det vil jeg ikke lægge stemme til igen, sagde hun. Hun blev bakket op af 69-årige Henrik Kvist, der efter nøje overvejelser og en kandidattest også havde skiftet parti denne gang. - DF fik magt, men gjorde ikke en skid ved det, sagde han. Kandidattesten viste Charlotte Kvist, at hun var mest enig med Hans Christian Schmidt (V), men hun valgte ikke at stemme personligt. Det gør hun aldrig, fortalte hun. Henrik Kvist derimod skulle se mod konservative for at finde fodslag. Han var 81 procent enig med Klaus Juhl. - Jeg havde aldrig troet, at jeg ville stemme på konservative, men jeg har på den anden side respekt for, at Søren Pape siger, at han stopper som formand, hvis partiet går tilbage. Så nu fik de altså min stemme, sagde Henrik Kvist.

Valgstyrerformand John Lauridsen åbnede for valgstedet klokken otte. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Klima har fyldt Kort efter, at valgstedet åbnede, var den værste trafik stilnet af. Køen var væk, og valghandlingen kunne gennemføres på meget få minutter. Derfor var det lige det rette tidspunkt, at 61-årige Jørgen Christiansen kom forbi for at sætte sit kryds. - Man kan lige så godt komme tidligt op og nå lidt i løbet ad dagen. Man skal udnytte, at valget i år ligger på en fridag, mente han. Og det, at valget faldt sammen med en helligdag, passede Jørgen Christiansen godt. Han plejer at skulle tage fri for at kunne følge valgaftenen tæt. En aften, han bruger med sin mor og en omgang valgflæsk. Netop denne valgkamp vil han huske for længden og det store klimafokus: - Det er godt, at det kommer rigtigt gang i klimadebatten, så der kan blive gjort noget ved det. Men han glæder sig nu alligevel til at kunne tænde for fjernsynet og se på andet end politikere. - Det har været en lang valgkamp, og man har jo ikke kunnet tænde for fjernsynet, uden den har stået på valg. Der skal jo nærmest ske noget alvorligt, hvis det skal slå igennem valget, sagde han. Ved folketingsvalget i 2015 stemte 86,02 procent af de stemmeberettigede i Haderslev Kommune. Det svarer til 35.927 borgere. Og her var vælgernes favoritter Hans Christian Schmidt (V), Jesper Petersen (A) og Kristian Thulesen Dahl (DF), der samlet set løb med over en tredjedel af stemmerne i kommunen.

Stemmeboksene står klar. Foto: Cecilie Thusing Nielsen