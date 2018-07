Efter blodprop: Margrethe synes ikke hun fik den rette hjælp

Da 79-årige Margrethe Bjørnholt fra Vojens kom hjem fra sygehuset efter en blodprop i hjertet og med vand i lungerne, ville hun gerne have hjælp til at få sengen redt og opvaskemaskinen tømt, men det kunne hun ikke få.

VOJENS: Margrethe Bjørnholt fra Vojens er skuffet over den kommunale hjemmepleje. Den 79-årige kvinde fik for nogle uger siden en blodprop i hjertet og havde samtidig lungebetændelse, hvilket gav vand i lungerne.

Margrethe var efter indlæggelsen visiteret til hjemmehjælp 30 minutter tre gange om ugen, hvilket stod på i halvanden uge. Hun mener dog, at de hjemmehjælpere der kom på besøg, mens indsatsen stod på, kun var på besøg i maks. fem minutter ad gangen, og det undrer hende, fordi hun ville gerne have hjælp til at få sengen redt og opvaskemaskinen tømt, men det kunne hun ikke få.

- De sagde, at det med at rede sengen, det måtte de ikke, og det var politikerne, der havde bestemt, at de ikke måtte. Det kan jeg kun få hjælp til hver 14. dag, når Mette Hjemmeservice gør rent og skifter sengetøj, fortæller Margrethe Bjørnholt.

Da en rehabiliteringsterapeut besøger Margrethe et par dage efter udskrivelsen, taler de om, hvad Margrethe har brug for hjælp til. Hun vil gerne have hjælp til at tømme opvaskemaskinen.

- Hun svarer "kom her, så mødes vi ude i køkkenet". Jeg kommer med stort besvær og ved hjælp af min rollator derud. Her presser hun mig til at tømme opvaskemaskinen, og siger, at det ikke gør noget, hvis det tager hele formiddagen. Bagefter er jeg fuldstændig ødelagt. Der står lidt opvask på bordet, og kommentaren var "se nu at få det skyllet godt af, så der ikke kommer fluer". Hun tager min affaldspose med ud, og så er hun væk. Hvor var hjælpen henne, spørger Margrethe Bjørnholt, og fortsætter:

- To gange i forløbet har der været en person fra kommunen, der spørger mig, om jeg får den hjælp, jeg har brug for. Begge gange har jeg påpeget, at det gør jeg ikke. Jeg synes, det er uanstændigt, at ældre borgere skal behandles på den måde.