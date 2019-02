Styrelse vil undersøge problemer med læreres manglende kompetencer på skoler over hele landet. Det sker blandt andet, efter at det blev afsløret, at næsten halvdelen af lærerne på VUC Syd manglede faglige eller pædagogiske kompetencer.

- Vi ser desværre nogle gange, at skoler ikke sørger for, at lærere kommer i pædagogikum, eller at lærere ikke lever op til de faglige mindstekrav. Det vil vi fokusere på med et tematisk tilsyn i år, siger kontorchef Jens Refslund Poulsen til Gymnasieskolen.dk .

Tilsyn: De massive problemer med manglende kompetencer hos lærerne på skandaleramte VUC Syd får nu Undervisningsministeriet til at holde et ekstra vågent øje med landets øvrige gymnasier og hf-institutioner det kommende år. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har i år valgt at sætte særligt fokus på lærerkompetencer.

Problemer på VUC

Han fortæller, at Stuk ikke har et overblik over, hvor mange skoler som ikke lever op til reglerne. Men Stuk er blevet opmærksomme på problemet i forbindelse med flere enkeltsager. heriblandt især VUC Syd-sagen, hvor JydskeVestkysten i maj 2018 kunne afdække, at næsten halvdelen af underviserne på VUC Syd ikke havde de fulde pædagogiske eller faglige kompetencer til at undervise på HF-linjen. 20 lærere på VUC Syd manglede faglige kompetencer og pædagogikum, mens 36 ikke havde pædagogikum for at opnå fuld undervisningskompetence.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet pålagde dengang VUC Syd at få styr på lærernes kompetencer, og det resulterede blandt andet i, at en lang række af lærerne måtte fyres i en efterfølgende fyringsrunde. Styrelsen vil nu undersøge, om de øvrige sørger for, at lærere skal gennemføre pædagogikum i løbet af deres første år af ansættelsen.

- Det er for tidligt at sige, hvor mange skoler vi vil henvende os til, og hvordan tilsynet skal forløbe, siger Jens Refslund Poulsen.

Stuk har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere over for JydskeVestkysten.