Haderslev: Efter 47 år i bankverdenen har erhvervskunderådgiver Flemming Hansen valgt at sige stop. Selv om det er tæt på de 50 år, så har Flemming ingen numorologiske tendenser. 47 er et udmærket antal år at stoppe med.

- Kartoffelkuren står for mig stadig som den værste krise, vi har haft. Også værre end finanskrisen. Både for kunderne og for bankerne var det en meget hård periode.

Kritiske kunder

Men på mange måder mener Flemming Hansen også, at især de store banker er gået for langt i iveren efter at skære i omkostningerne - nedlæggelse af kassebetjening og filialer.

- Derfor er jeg også glad for at have været her i en bank, hvor vi værner lidt om de gamle dyder. Der er fortsat et behov for at kunne møde et menneske i banken. Er du en ung familie, der skal låne til et hus, så vil det naturligvis også gerne have et personligt forhold til en rådgiver, siger Flemming Hansen.

Men finanskrisen har også gjort folk mere mistroiske. Det kan aflæses i bankforretningen.

- Folk sparer op som aldrig før, og de stiller flere kritiske spørgsmål. Det er efter min mening rigtig sundt. Men det er naturligvis også træls, når eksempelvis hvidvaskskandalen i nogle af Danmarks største banker betyder, at vi alle bliver slået i hartkorn og bliver beskyldt for at være "banditter i habitter", når vi ikke mener, at vi har gjort noget forkert her i banken. Men det er nok svært at undgå, siger Flemming Hansen.