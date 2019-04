Efter 21 år hos Stine og Holmberg: Nu åbner Maj- Britt en ny dør i sit arbejdsliv

Et kendt butiks-ansigt fra Vojens er ny butikschef hos Thrane i Haderslev. Maj-Britt Halling Østergaard blev headhuntet til jobbet.

HADERSLEV: Maj-Britt Halling Østergaard er lige landet i jobbet som butikschef for Thrane.

Hun glæder sig til at åbne et nyt kapitel i sit arbejdsliv.

I 21 år nåede hun at arbejde for Stine og Holmberg i Rådhuscentret i Vojens - de sidste syv år som afdelingsleder for butikkens dame-afdeling.

- Jeg er udlært ved Din Tøjmand i Vojens - det var før Allan Bolander kom til. Så var jeg lidt forskellige steder, inden jeg kom til Stine og Holmberg, hvor det blev til 21 år. Jeg har været glad for at være der, for der var både udfordringer og ansvar i arbejdet, fortæller Maj-Britt.

Desværre gik Stine og Holmberg konkurs først i marts, men Maj-Britt nåede faktisk ikke engang at overveje sin fremtidige jobsituation, før hun blev headhuntet til jobbet som butikschef for Thrane i Haderslev.

En stilling, der har været ledig siden april i fjor, da ejerne ville vente på, at den rigtige dukkede op.

Ligesom Stine og Holmberg var det - er Thrane en special-butik, der er kendt for udvalg og service.

Derudover så har Thrane i dag også en webshop med salg af butikkens mange især danske designerbrands.

- Jeg kendte ikke så meget til Thrane i forvejen, men det er en flot og lækker butik. Butikken har altid haft de lidt dyre mærker - det har vi stadig, men vi blander dem lidt mere med nogle billige mærker, konstaterer Maj-Britt, som godt kan lide den kombination, fordi det giver mange muligheder.

Kunderne i dag kommer med forskellige behov og pengepunge men alle med ønsket om at finde noget, der klæder lige præcis dem.

- Service er vigtigste. Jeg håber da også, at mange af mine gamle kunder fra Stine og Holmbeg vil finde herind nu, lyder det med et smil fra Thranes nye butikschef.

Personligt kan hun godt lide at mikse tingene - også i fritiden, hvor hun elsker at være kreativ.

- Jeg elsker alt, hvad der handler om at møblere, indrette og skrue sammen og også meget med genbrug, som jeg selv sætter i stand, fortæller den 45-årige Maj- Britt.

Hun bor i Vedsted med sin kæreste.

Det er et perfekt sted, hvis man som Maj-Britt elsker at løbe sig en tur og være ude i naturen hver dag.

Hos Thrane er der tre damer og en elev i det daglige, og som ny på stedet vil Maj-Britt lige bruge den første tid på at stikke fingeren i jorden og lære butikkens kunder at kende.