Edith har bagt æbleskiver til høsten i 60 år

Lille Anslet: Regeringer og præsidenter kommer og går. Landegrænser flyttes, krige udkæmpes og klimaet forandrer sig. Men én ting, der ikke forandrer sig er æbleskiver efter høst hos familien Lauritsen fra Nørregaard ved Lille Anslet. I 60 år har 78-årige Edith Lauritsen bagt æbleskiver til det sidste høstarbejde. Det er i familien som med traditionerne juleaften: Dem piller man ikke ved.

- Og de bliver altså ikke ringere med årene, siger Ediths mand, Knud Lauritsen med et smil.

Lige før ankomsten af de længe ventede æbleskiver med 60-års jubilæum punkterer mejetærskeren. Grovsmeden fra Frørup Smedie hidkaldes til at hjælpe. Mejetærskeren kommer på donkraft, og tre mand aser og maser med det kæmpe dæk med brækjern og brun sæbe. Ud skal den gamle slange. Og ud kommer den. Én af dem er Ole Lauritsen, søn og næste generation, der driver landbruget. Gårde er lagt sammen under hans landbrug, men hans kone har også lært at bage æbleskiverne til høst.

Samtidig stopper en bil bag det vilde syrenhegn. Skulle det være æbleskiverne...?

Jovist. Edith Lauritsen kommer gående med en stor bradepande med de fineste æbleskiver, bagt på smør. Siden åle morgen har hun stå'en i køkk' og bagt. Her er der ingen musik og fanfare til 60-årsdagen. Æbleskiverne præsenterer sig jo fint, som de er.

Tæppet bliver bredt ud på den stubbede mark i skyggen af den punkterede mejetærsker. De svedende mandfolk får saft og kaffe og ro et øjeblik for dagens fortrædeligheder med en æbleskive. Der mangler forsat 8-9 hektar at høste. 135 hektar er høstet. Så der er ikke langt hjem. Æbleskiverne falder på det rette tidspunkt.

Edith Lauritsen stammer fra Pamhulegård. Og det er ikke alting, der behøver en forklaring. Livet bliver enklere, når man gør, som man plejer:

- Min mor bagte også æbleskiver til høst. Det har jeg så også gjort. Jeg ved ikke hvorfor. Det har vi bare altid gjort, siger Edith Lauritsen, nårman spørger, om æbleskiver ikke hører julen til.

Det er Knud på 86 år, der synes, at Edith skulle have lidt hæder for de mange år. I 1965 købte de Nørregaard. Til efteråret har Knud delt sit liv med Edith i 60 år. Æbleskiverne bliver sådan et lille tegn på de mange års kærlighed og trofasthed.

Det handler om meget mere end æbleskiver.