EUC Syd er stoppet med at bruge sprøjtegift

Han er bygnings- og arbejdsmiljøchef på EUC Syd og står for at gennemføre projektet.

- Det er en stor mundfuld, for vi dækker et meget stort område, og vi har jo ikke prøvet det før. Vi har mange store og bevoksede områder, men af hensyn til miljøet, grundvandet, insekt- og dyrelivet tog vi simpelthen en rask beslutning, så fra og med i år er vi helt stoppet med at bruge sprøjtemidler, forklarer Finn Rasmussen i en pressemeddelelse.

EUC Syd har tilmeldt sig Giftfri Have som er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, der handler om at få droppet giften i naturen.Tanken om at blive giftfri har EUC Syd gået med et stykke tid, men at det nu er blevet realiseret, skyldes ikke mindst vicedirektør Hans Lehmann, der er frontløber på det bæredygtige område og bl.a. netop er blevet formand for ProjectZero i Sønderborg, der handler om at få indført klimakloge løsninger også for virksomheder.

Mere græs

Beslutningen om at stoppe med at bruge giftstoffer i naturen betyder, at EUC Syd kan spare nogle omkostninger som de obligatoriske kurser, pedellerne har skullet på for at få certifikat til at kunne håndtere professionel sprøjtning. Men Finn Rasmussen forventer ikke, at det overordnet set bliver billigere for skolen.

Uden gift vælger man på skolerne at lægge om. Højbede og flisegange, der før har skullet sprøjtes, nedlægges og laves om til for eksempel græsarealer. Og på flere lokaliteter indføres der "vild-med-vilje-områder'" hvor der sås nektarrige blomsterplanter, som får lov at vokse frit, til glæde for vilde bier og sommerfugle.

- Med tiden bliver det nok et lidt anderledes syn, der møder elever og kursister, for nogle steder vil vi fremstå meget mindre trimmede med mere naturoplevelse og mere svaj i vinden, siger Finn Rasmussen.