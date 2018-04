E-sport stormer frem hos HFK

Haderslev: Målet er 100 medlemmer af Haderslev FKs nye E-sportsafdeling, og med 65 spillere efter kun tre måneder, et elite-onlinehold samt et oldboys/forældrehold er man ganske godt på vej mod målet.

- Vi har fået en rigtig god på HFK ESport, som er en afdeling under Haderslev Fodboldklub. Interessant er, at mere end 55 procent af medlemmerne er "nye" dvs. børn/unge der ikke er i et foreningstilbud andre steder i kommunen, fortæller formand for Haderslev FK, Claus Friis Dall, i en pressemeddelelse.

Men HFK har endnu større mål på lidt længere sigt.

- Hvis udviklingen fortsætter med den hast, vi har oplevet indtil nu, kan vi potentielt få opfyldt vores drøm om 300 medlemmer i år 2021 allerede med udgangen af i år. Vi var klar over, at esport er på stormende fremmarch over alt i verden, og at interessen for gaming er stor, fastslår Claus Friis Dall.