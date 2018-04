E-mails sparer tid og penge hos lægehuset i Hejls

Det sparer både tid og penge, når praktiserende læge Anders Lyck konsulterer en patient per e-mail frem for ved et fysisk fremmøde i hans praksis i Hejls. E-mail-korrespondance med patienterne udgør en større og større del af hans arbejde, og det giver ham mulighed for at være mere fleksibel og yde en bedre service. Man skal dog undgå, at e-konsultation udvikler sig til hyggechat.