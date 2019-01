Radiokommunikationen er hemmelig. Kran er klar til at hæve sunket bil.

HADERSLEV: Havnen i Haderslev vrimler lige nu med politi og beredskabsfolk. Den bil, som blev lokaliseret for to dage siden på bunden af havnen - 16 meter ude - er nu også lokaliseret af Beredskabsstyrelsens båd.

Dykkeren Søren Bjerregaard Jensen fra Beredskabsstyrelsens afdeling i Herning er gået i vandet for at undersøge båden. En kran står parat til at hæve bilen.

Lige inden de var klar, var der lydprøve på dykkerens kommunikation.

- Kan du høre mig, spurgte Søren Bjerregaard Jensen?

- Slet ikke, konstaterede makkeren.

- Jeg kan godt høre dig.

- Nu virker det.

Det var desværre også signal til at politiet lavede en mindre sikkerhedszone. Pressen må ikke høre kommunikationen mellem dykkeren og landjorden.