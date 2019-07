HADERSLEV: Stilladserne om Haderslev Domkirke bliver ved at virke som en magnet på dumdristige personer, der kravler op på dem.

Nu har menighedsrådet fået nok og kontaktet et vagtværn, så en vægter kommer til at holde øje med området i nattetimerne, hvor klatrerne falder for fristelsen.

Senest trængte en gruppe i den forgangne weekend ind på byggepladsen og kravlede op i stilladserne, der nu er færdigbyggede, og håndværkerne er i gang med at fjerne tagsten.

Der blev set syv personer, fortæller kirketjener Lars Vibe.

Kontrol med domkirken skal forhindre ulykker:

- Vi er jo bange for, at nogle falder ned, siger formanden for menighedsrådet, Paul Erik Brodersen om baggrunden for at tage kontakt til et vagtværn.