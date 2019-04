Du kan lade pengene blive hjemme under Kløften

Festivalen tager to digitale hop. Armbåndene kan fra i år bruges som betalingsmiddel.

HADERSLEV: Du kan lade pengene blive hjemme under dette års Kløften. Årets festival bliver kontantløs, og arrangørerne har taget endnu et digital hop: Publikum kan nemlig anvende deres armbåd som betalingsmiddel.

Dorthe Struck fra festivalens økonomigruppe forventer, at det bliver lettere for gæsterne, at de kan bruge betalingskort ved salgsstederne. Men hensynet til de frivillige og sikkerheden på pladsen spiller også ind, når hjælperne i fremtiden ikke skal håndtere mønter og sedler.

Publikum kan stadig medbringe penge. På festivalpladsen vil der være et optankningssted, hvor man kan indsætte kontanter på den chip, festivalarmbåndene som noget nyt er udstyret med. Dermed kan gæsten bruge sit armbånd på samme måde som et betalingskort. På optankningsstedet kan gæsterne også overføre beløb fra kreditkort til chippen, hvis de hellere vil bruge den.

Optankningsstedet kommer til at ligge samme sted, som Kløften Bank tidligere lå - mellem store scene og Haderslev Gymnastikforenings telt.

Hvis man ikke har brugt alle pengene på chippen, kan gæsten overføre restbeløbet tilbage til betalingskortet indenfor optankningsstedets åbningstid.

Også de mange børn, der samler krus og kander på festivalpladsen, får glæde af de nye tider. Pantpengene udbetales også ved at blive sat ind på chippen, og så kan børnene ellers bruge løs af pengene ved boderne. Hvis børnene ikke får brugt alle pengene, skal de sammen med en voksen få dem ført over på et kreditkort.