Dronningen sagde tillykke: Stjernekok fra Haderslev fik medalje

Forleden var Esben så en tur på Københavns Rådhus for sammen med andre af hovedstadens mest talentfulde håndværkssvende - at modtage Håndværkerforeningens højeste hæder - en sølvmedalje.Ved samme lejlighed hilste Esben på dronning Margrethe, som lykønskede ham med medaljen.

Siden Esben sprang ud som student fra Haderslev Katedralskole i 2018, har han tilbragt langt de fleste af sine vågne timer i et køkken for at blive en af én de bedste indenfor kokke-faget.

Hadede madlavning som barn

Da han var barn og gik på Hertug Hans Skole (Den nuværende Sdr. Otting Skole) i Buegade var madlavningskundskab bestemt ikke hans yndlingsfag.

- Jeg kunne faktisk ikke lide at lave mad, så jeg var heller ikke til ret meget hjælp bag gryderne derhjemme, fortæller Esben. Det ændrede sig, da han begyndte i gymnasiet og fik et fritidsjob som opvasker hos LMNT - Café og Lounge i Apotekergade 1.

LMNT, der lukkede i sommeren 2015, var i fem år ét af byens mest populære spisesteder.

I køkkenet var der et højt ambitionsniveau.

Køkkenchef Mette Krab inviterede Esben med i køkkenet og gav ham nogle små opgaver, der efterhånden blev flere og flere.

Esben fandt ud af, at han havde flair for at lave mad.

- Jeg synes, at det var spændende og brugte efterhånden mere og mere tid i køkkenet dernede. Jeg kunne også lide hele det rush omkring det at køre service, og man er i et helt andet gear. Så efter tiden hos LMNT var jeg sådan set ikke i tvivl om, at jeg ville være kok, fortæller Esben.

I et år år efter sin studieeksamen fortsatte Esben som ufaglært kok på LMNT, inden København og Den Kongelige Livgarde kaldte.

Efter garder-tiden kom han i kokkelære hos Alchemist, hvor han har været hele sin læretid.

Læretiden har også budt på flere rejser i udlandet, hvor Esben har kunnet lære af de bedste kokke.

Blandt andet var han med som hjælper, da den danske kok Kenneth Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel vandt Bocuse de'Or (verdensmesterskabet for kokke) i Torino, Italien.

Det har ikke skortet på jobtilbud, efter Esben er blevet færdigudlært.

Lige nu tager han sig dog en tiltrængt pause fra ræset.

- Hvis du gerne vil arbejde et godt sted indenfor kokkeverdenen, så arbejder du også enormt meget - typisk 70 timer om ugen. Jeg har gjort det med glæde, for jeg har lært så sindsygt meget. Men efter jeg blev færdigudlært, trængte jeg til at få lidt ro på og også at komme ud og opleve København, som jeg faktisk ikke har nået at se ret meget af, fortæller Esben.

I dag arbejder han lidt som kok på en Københavner-restaurant, der ikke har ambitioner om at Michelin-stjerne - men bare lave god mad.

Og ellers så nyder han at have lidt fritid.

- På et tidspunkt vil jeg klart tilbage og op på højere niveau igen. Det ville også være fedt at komme til udlandet på et tidspunkt, siger Esben.

Måske kalder Svinkløv Badehotel også næste sommer.

Verden ligger åben for for den unge stjernekok fra Haderslev.