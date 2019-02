Dronningen gav slesvigerne deres fane tilbage: - En unik situation

Stort øjeblik, da dronning Margrethe fredag eftermiddag ved en parade overrakte regimentsfanen til det genopståede Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Regimentet skal med kort varsel sættes ind til lands, til vands og i luften.

Det genopstående Slesvigske Fodregiment har fået sin fane tilbage. Med forsinkelse, i silende regn, men med store smil og al den militære pomp og pragt, der hører sig til, overrakte dronning Margrethe tidligt fredag eftermiddag fanen til chefen for Slesvigske Fodregiment, oberst Lars Mouritsen, ved en ceremoni i kasernegården i Haderslev. I de seneste 18 år har fanen samlet støv på Haderslev Kaserne, efter at Slesvigske Fodregiment blev nedlagt i 2000. Men det seneste forsvarsforlig har bevirket, at Haderslev og Sønderjylland fra 1. januar har fået sit regiment, hvis historie går tilbage til 1778, tilbage. Slesvigske Fodregiment bliver omdrejningspunkt for opbygningen af en helt ny kampenhed i hæren - en let infanteribataljon, der skal kunne sættes ind med kort varsel til lands, til vands og luften - både nationalt og internationalt. Regimentet skal understøtte både specialtropper og politiet. - En unik situation og en fantastisk dag. Slesvigske Fodregiment bliver hærens rygrad, sagde oberst Lars Mouritsen, da han bød velkommen ved arrangementet.

Slesvigske Fodregiment Med genoprettelsen af regimentet i Haderslev går hæren fra tre til fire kamptropsregimenter.Efter planen skal den nye bataljon efter fem år tælle cirka 500 soldater. På nuværende tidspunkt er bataljonsstaben på plads. Til august kommer de første værnepligtige og gennemfører deres basisuddannelse. Det danner afsæt for opbygningen af det første kompagni. Sideløbende udvikles finskyttesektionen, oplyser Forsvaret.



Fuldt opbygget vil bataljonen have et stabskompagni, tre infanterikompagnier og et uddannelseskompagni med værnepligtige.

Foto: Jacob Schultz Regnen silede ned på dronningen, da hun holdt en kort tale og udtrykte håb om, at fanen må blive til stor glæde for Slesvigske Fodregiment. Dronningen var på grund af vejret blevet en anelese forsinket. Foto: Jacob Schultz

Mobil enhed Frem mod 2023 skal Slesvigske Fodregiment opbygges til en styrke på 500 mand, der fra august også skal uddanne værnepligtige. Det bliver et regiment, der stiller høje fysiske krav, og kommer til at give Haderslev liv. Haderslev Kaserne bliver nemlig fyldt med liv. Haderslev Garnison bliver arbejdsplads for 630 mænd og kvinder. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kom også ind på betydningen af kasernen og regimentet i sin tale. - Med Slesvigske Fodregiment får forsvaret en mobil enhed, der kan indsættes ved pludselige hændelser. Ambitionerne for regimentet er store, sagde Claus Hjort Frederiksen med henvisning til de sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står over for. Her konstaterede han også, at han ved, det er noget ganske særligt, at Slesvigske Fodregiment er vendt tilbage til Haderslev. - Soldaternes tilstedeværelse i Haderslev er en vigtig brik i militæret i dag. I Sønderjylland føler man også mere end noget andet sted følgerne af historien, sagde han.

Foto: Jacob Schultz Slesvigske Fodregiments fane har været på Haderskev Kaserne siden 2000, da regimentet blev nedlagt. Fredag tog regimentschef, oberst Lars Mouritsen (th), imod den fra dronningen, hvorefter han overrakte den til faneløjtnanten, Paul Albæk. Foto: Jacob Schultz

Tæt på dronningen En fane er noget helt særligt for et regiment. Det er Dannebrog, soldaterne samles om, og for Haderslev og Sønderjylland er det noget helt særligt, at Slesvigske Fodregiment er kommet tilbage, konstaterede dronning Margrethe. I 1992 overrakte hun for første gang fanen til den daværende regimentschef. Fredag så hun på, da den rød-hvide dannebrogsfane med hendes monogram og kongekrone blev rullet ud og afslørede Slesvigske Fodregiments våben, de to slesvigske løver. Et syn, der sikkert også glædede de to tidligere garnisonskommandanter, Leif Nielsen og Keller Nielsen, der begge overværede det store øjeblik fra tribunen med alle notabiliteterne. For de knap 120 nye rekrutter, der mandag for første gang stillede til deres værnepligt, var det en ilddåb. Tirsdag fik de at vide, at dronningen skulle komme, og siden har de hver dag forud for paraden trænet eksercits. De stod selvsagt alle ret, da dronningen kort efter sin ankomst i Krone 11 inspicerede soldaterne.