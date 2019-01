Det Slesvigske Fodregiment er tilbage i byen - og skal også have sin regimentsfane tilbage. Den kommer dronning Margrethe selv og overrækker ved et arrangement 8. februar.

Se dronningen klokken 13

I forbindelse med dronning Margrethes besøg har store og små borgere mulighed for at få et glimt af hende, når der kl. 13 er parade på Haderslev Kaserne. Her deltager Hendes Majestæt Dronningen, Hans Excellence Grev Ingolf og Grevinde Sussie, forsvarsministeren, borgmesteren i Haderslev, forsvarschefen med flere.

Bagefter spiller Slesvigske Musikkorps en minikoncert i Slesvigske Musikhus for dronningen og inviterede gæster.