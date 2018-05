Drengekor hopper på cyklen for at skaffe de sidste penge til USA-tur

På en 1,2 kilometer lang strækning på Haderslev Havn med start fra VUC Syd, forbi Streetdome og via den nye supercykelsti vil drengekorets medlemmer træde pedaler for at skaffe endnu de sidste penge.

haderslev: Alle midler bliver taget i brug for at skaffe penge til Haderslev Drengekors store USA-tur fra 2. til 12. juli. Søndag den 27. maj bliver der derfor afviklet et sponsorcykelløb i Haderslev.

Haderslev Drengekor har i år eksisteret i ti år. Koret fejrer jubilæet ved at rejse til USA - hvor det skal give fire koncerter i New York og Washington fra den 2.-12. juli. Cykelsponsorløbet finder sted søndag den 27. maj fra klokken 14 til 15 og skal være med til at finansiere turen.

Arbejdet i to år

I alt 1,4 millioner kroner koster det at sende drengekorets 65 medlemmer over Atlanten til New York og Washington. Mange sponsorer og fonde har puttet penge i rejsen, men koret har også selv været på arbejde - ved blandt andet at sælge juletræer og give ekstra koncerter med blandt andre Michala Petri. Lige nu er korets medlemmer eksempelvis i gang med at skaffe personlige sponsorer, der enten vil donere et beløb pr. omgang eller et fast beløb.

- Vi har arbejdet på det i to år, og nu begynder vi at glæde os rigtig meget, nu skal der bare knokles for at få det sidste på plads. Men vi er glade for, at så mange gerne vil være med til at løfte os derover. Vi kommer som repræsentanter for Haderslev og Danmark, siger Henrik Skærbæk Jespersen, der selv indtil videre har skaffet 20 sponsorer til sponsorcykelløbet.

Han hopper nemlig også selv på cyklen.

- Selvfølgelig, jeg skal jo selv med.