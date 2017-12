Drengekor gør klar til at indtage USA

I juli sætter Haderslev Drengekor kursen mod New York og Washington, hvor det skal synge i nogle af de to storbyers største kirker. Finansieringen er endnu ikke helt på plads.

Spændingen stiger i Haderslev Drengekor. I det nye år fylder koret ti år, og det bliver fejret med en stor rejse over Atlanten til USA. I juli sætter koret nemlig kursen mod New York og Washington, hvor det vil give en række koncerter i nogle af de største katedraler i de to storbyer.

- Vi glæder os alle rigtig meget, siger korleder og domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, der i flere år har arbejdet målrettet på at give koret en ekstraordinær oplevelse i anledning af fødselsdagen.

Det er ikke helt billigt at få de cirka 60 kormedlemmer mellem ni og 61 år transporteret over Atlanterhavet, og alle pengene er endnu ikke skaffet i hus. Gennem længere tid har forældre og folk omkring koret derfor været i gang med at samle penge ind.

27. januar bliver der eksempelvis i samme anledning afviklet en middag og intimkoncert på Schackenborg Slotskro til fordel for rejsen. Forpagter Henning Kohls søn synger i koret, og da Henrik Skærbæk Jespersen stammer fra Tønder var der derfor ikke langt til et arrangement med god mad samt masser af sang på slotskroen.

USA-rejsen er ikke den første store tur, som drengekoret kommer ud på. Koret har tidligere været i udlandet - blandt andet i Norge, Østrig og England. Men det er første gang, at turen går udenfor Europas grænser. Af samme årsag er forventningerne også høje.

Henrik Skærbæk Jespersen har tidligere udtalt, at rejserne udenfor Danmarks rejse er en gulerod for korets medlemmer En gulerod, der giver de mange øvetimer en ekstra dimension og et mål. Desuden bliver koret styrket socialt.