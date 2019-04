Drama i svømmehal: Femårig lå livløs på bunden

- Det er vores frygtscenarium, heldigvis endte det godt, siger centerleder Birte Holm fra Vojens Hallerne, som straks rykkede ud for at hjælpe både sine medarbejdere og de andre gæster efter ulykken.

Den ene af de to livreddere i svømmehallen, en 22-årige kvinde, reddede den livløse dreng op. En paramediciner, der tilfældigvis var i svømmehallen med sin familie, trådte straks til og gav livreddende førstehjælp til den fem-årige, som var uden puls. Det lykkedes heldigivs at få liv igen i drengen, som senere blev indlagt på sygehuset til observation for vand i lungerne.

Vojens: Det udviklede sig dramatisk, da en fem-årig dreng fra Haderslev lørdag eftermiddag sammen med sin mor og to søskende var taget på besøg i Vojens Svømmehal. Pludselig opdagede moderen nemlig, at hendes søn lå livløs på bunden af varmtvandsbassinet i Vojens Svømmehal.

Skete i splitsekund

Ifølge Birte Holm havde drengen i et uopmærksomt øjeblik pillet svømmebælte og vinger af og var derefter sunket til bunds i bassinet, som på det dybeste sted er en meter. Moderen befandt sig ligeledes i dette bassin.

- Jeg ved ikke, hvor længe, han lå der, men det var ikke længe. Det skete i et splitsekund. I forhold til livredderen skete det i en død blind vinkel, forklarer Birte Holm, som oplyser, at cirka 25 børn og voksne befandt sig i svømmehallen, da ulykken skete.

Vojens Hallerne har et højt beredskab. Der er altid tre livreddere til stede i svømmehallen i weekenderne - de to af dem befinder sig altid inde i svømmehallen. Alle er trænet i at udføre livreddende førstehjælp og til prøve hvert år. Den 22-årige kvindelige livredder har i et år arbejdet i svømmehallen.