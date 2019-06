Domsognets besøgstjeneste hjælper både yngre og ældre ensomme

Vigtigt at anerkende, at ensomheden er et alvorlig problem, som skal forsøges forebygget og afhjulpet.

Haderslev: Haderslev Domsogns Besøgstjeneste har en god og stabil skare af besøgsvenner, som gør en stor forskel for et andet menneske. De kan være med til at bryde med ensomhedsfølelsen ved at komme på besøg og tilbyde samvær, nærvær, en gåtur, køretur eller en god snak.

Er man en af dem, der har overskud til at få et venskab som besøgsven, er man velkommen uanset alder. Unge mennesker er også velkomne som besøgsvenner i besøgstjenesten.

Ensomheden kender ingen alder. Derfor har tjenesten indledt et samarbejde med bostøtten Værestedet og brugerhuset i Sundhedshuset.

Her samarbejder man i forvejen med sundhedsvejlederne fra de forebyggende hjemmebesøg i Haderslev kommune, når det handler om ældre mennesker.

Besøgstjenesten arbejder ud fra at tilpasse målgruppens særlige forudsætninger, behov og begrænsninger ved at finde det rigtige match. Det handler om nærvær og medmenneskelighed over for det enkelte menneske.

Hvis man bliver besøgsven, får man også et venskab besøgsvennerne imellem. Besøgstjenesten holder foredrag i samarbejde med Gl. Haderslev Kirke og Frivillig Center Haderslev, kurser, fyraftenspizza eller formiddagskaffe, hvor man lærer af og sparrer med hinanden.

Interesserede kan kontakte Besoeg@hado.dk eller 61715059, hvis man vil være besøgsven.