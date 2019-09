Domprovst: Stafetten er en fest - en fest for livet

Derfor gjorde det indtryk at høre årets lystaler, domprovst Torben Hjul Andersen, fortælle, at han som deltager i de tidligere stafetter løb sine runder og bed mærke i ordene på lysposerne langs stierne. Ordet "tak", gik igen og igen, fortalte domprovsten, der derpå delte en personlig historie om taknemmelighed.

For netop i det øjeblik, man nedfælder ordene på lysposen, der skal være med til at lyse op i mørket, så tænker man, og så mindes man. Det kan gøre knugende ondt, også midt i en park fuld af fællesskab og kærlige mennesker.

HADERSLEV: Man siger, at ord er fattige. Og ja, det kan være svært at finde ord der rækker, når man står i Damparken og skriver på en lyspose. Det er nemlig noget af det mest bevægende ved Stafet for Livet, også selv om man er på opgave.

Hans far døde som 44-årig af en tumor i hjernen. Familien boede på en gård, og roerne skulle hakkes, og det var svært at overskue for domprovstens mor, der pludselig var blevet enke i en ung alder. Men efterfølgende fik familien en række opkald fra venner og naboer, som bad moderen sørge for at der var masser af kaffe på kanden i den følgende uge, og så kom de og hakkede de roer. - Den taknemmelighed jeg følte på det tidspunkt har fulgt mig siden, betroede domprovsten, mens folk stod i mørket og lyttede opmærksomt.

- Det gav håb, forklarede Torben Hjul Andersen, der oplevede stafetten som en fest. En fest for livet:

- Måske skulle man kalde det for Stafet og fest for livet.

Han sluttede sin tale med at opfordre de mange tilhørere til at tage en usynlig lyspose frem og skrive to betydningsfulde ord på den, og derpå tillade andre at se ens usynlige lyspose, selv om man dermed kunne blive sårbar, fordi det kunne give håb, hjælp og taknemmelighed, hvorpå elever fra Emmerske Efterskole tændte lys i figuren, der dannede ordet "HÅB".