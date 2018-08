Domorganisten disker op med fransk og tysk musik

Mellem 60 og 100 tilhørere har hver fredag eftermiddag i løbet af juli og august sat sig til rette på bænkene i Haderslev Domkirke for at overvære sommerkoncerterne.

Fredag klokken 16.30 finder den sidste af de populære fredagskoncerter sted, og denne gang er det domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, der inviterer til tre kvarters gratis orgelkoncert .

Han glæder sig og ser frem til koncerten, der er del af en 40 år gammel tradition, som i sin tid blev skabt af tidligere domorganist Svend Prip.

- Der har ikke været så mange gæster som sidste år, hvor rigtig mange kom forbi. Men vi har haft vores trofaste lokale gæster og mange udenbys har også lyttet med, siger Henrik Skærbæk Jespersen.

Orgelkoncerterne er populære, også hos orgelspillere fra både ind- og udland. Domkirkens store Marcussen-orgel er et populært instrument og trækker mange.

- Og vi bliver inspirerede, siger Henrik Skærbæk Jespersen, der oplyser, at mange af gæstespillerne også lader sig inspirere af den gode atmosfære og det særlige musikmiljø, der er i Haderslev Domsogn.

Ud over domsognets tre organister har gæstespillere fra Aarhus, Frankrig, Canada, New Zealand, Rusland og Sverige denne sommer budt på et væld af musik fra hele verden.