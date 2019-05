Dommer revser efterforskning: 26-årig frifundet for at krænke gamle damer

Dommeren revsede efterforskningen i sexsag om liderlig taxachauffør.

HADERSLEV: En chauffør fra Flextrafik krænkede sidste år to ældre kvinder fra Haderslev, da de skulle køres henholdsvis til og fra sygehuset i Aabenraa. Kvinderne på 72 og 84 år kom op og køre med en pervers chauffør, som kun ville snakke om sex og lagde voldsomt an på dem begge. En 26-årig mand var forleden tiltalt for blufærdighedskrænkelserne af de to kvinder. Det første tilfælde var den 26. september sidste år. Chaufføren hentede den 72-årige kvinde ved hendes hjem. Og så blev der ellers kørt en omvej, hvor han lagde kraftigt an på sin passager og endda foreslog hende at løbe nøgen rundt om sin bil, så hun kunne se ham i "fuld statur". Kvinden flygtede fra taxaen, så snart den ankom til sygehuset. Den anden køretur var to dage efter, muligvis samme chauffør hentede den 84-årige kvinde ved Aabenraa Sygehus og kørte hende hjem. Han indledte køreturen ved at tale om ældresex. Tilnærmelserne fortsatte helt til hoveddøren, og ind i entréen, hvor chaufføren maste sig op mod kvinden, så hun kunne mærke hans erektion mod sin bagdel. Hun flygtede gennem sit hus og ud i haven. Her stod hun og halvråbte, at han skulle gå, indtil han endelig gik ud og kørte.

Vi fæstner os ved, at helt relevante efterforskningskridt ikke er fortaget. For eksempel en fotokonfrontation. Det er lidt friskt at ringe til Vojens Taxa og lade to og fire være lige. Der er ingen chaufførlister, ingen kørelister, ikke engang en repræsentant fra Vojens Taxa inde og forklare. Dommer Leon Fredgaard

Sagen kort Den 26-årige mand var tiltalt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod en 72-årig kvinde og mod en 84-årig kvinde.

Forholdene var begået den 26. september 2018 mellem klokken 11.35 og 12.20 samt den 28. september 2018 mellem klokken 17.30 og 18.15.

Den første kvinde blev hentet ved sit hjem og kørt til Aabenraa Sygehus med Flextrafik. Den anden kvinde blev hentet ved Aabenraa Sygehus og kørt hjem af Flextrafik.

Den 26-årige nægtede sig skyldig. Han blev frifundet i begge forhold.

Anklagemyndigheden har to uger til at overveje en ankesag.

Blev bortvist Det første forhold blev anmeldt netop den dag - 28. september, og taxafirmaet, som identificerede chaufføren som den 26-årige, bortviste ham samme dag. Men den 26-årige nægtede det hele. Han kunne ikke mindes nogen af køreturene. Og han mente heller ikke, at det var ham, der havde kørt de pågældende ture. Han forklarede, at det var muligt, at han stod på en køreliste, men det var ikke ensbetydende med, at det var ham, der havde kørt den pågældende vogn den dag. Han mente, at han sagtens kunne være blevet ringet op om morgenen, fordi en kollega var syg, og så kørte dennes vogn i stedet for. - Der står, jeg kører den vogn, men jeg kører en anden, forklarede han. Da de to ældre damer - som var de eneste indkaldte vidner - ikke umiddelbart kunne genkende den 26-årige som gerningsmanden, og heller ikke havde lagt mærke til om chaufføren havde et særligt handicap eller en bestemt tatovering, havde retten ikke andet valg end at frifinde den 26-årige i begge forhold.

Elendig efterforskning - Der er mange ting, der gør det. Det er anklageren, der har bevisbyrden. Vi fæstner os ved, at helt relevante efterforskningskridt ikke er fortaget. For eksempel en fotokonfrontation. Det er lidt friskt at ringe til Vojens Taxa og lade to og fire være lige. Der er ingen chaufførlister, ingen kørelister, ikke engang en repræsentant fra Vojens Taxa inde og forklare, remsede dommer Leon Fredgaard op. Derpå kom han ind på vidnernes forklaringer om gerningsmanden, hvoraf noget i den enes talte direkte imod, at den 26-årige kunne være gerningsmanden; på grund af hans handicap. Og ikke mindst den mangelfulde genkendelse. - Det er en ret klokkeklar frifindelse i forhold 2. Heller ikke den 72-årige var særlig sikker i sin genkendelse. - Det er simpelthen bare ikke godt nok. Vi skal ikke sidde her og lege gætteleg. Der er simpelthen for mange usikkerheder, afgjorde Leon Fredgaard. Det var en enig domsmandsrets afgørelse. JydskeVestkysten har valgt at sløre detaljer som for eksempel hvilket handicap og hvilken tatovering, der er tale om, af hensyn til den 26-årige, som jo er frifundet.