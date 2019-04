Domkirkens pigekor synger Beatles

The Beatles Story har fået et usædvanligt samarbejde sat på skinner, når 50-året for udgivelsen af "Abbey Road" bliver markeret med en koncert til september.

Koret skal arbejde sammen med det lokale Beatles-projekt The Beatles Story, der under ledelse af Alex Bødiker fejrer 50-året for legendernes sidste rigtige album "Abbey Road", der udkom den 26. september 1969.

Noget ekstra

The Beatles Story har optrådt flere gange med musik og fortællinger om Liverpool-gruppen, og allerede for et år siden blev medlemmerne af The Beatles Story enige om, at 50-året for "Abbey Road" skulle fejres:

- Og så kunne vi ikke bare stille os op og spille nogle numre. Det krævede lidt ekstra, og det er en gammel drøm at få et kor med. Flere af numrene på Abbey Road kalder på et kor - for eksempel "Because", et utroligt smukt nummer, der er klassisk inspireret, fortæller Alex Bødiker.

De 45 piger er ikke med i hele koncerten:

- Det er en gæsteoptræden, hvor koret medvirker på de numre, vi synes kalder på et kor.