Domkirkens pigekor går nye veje: Synger Beatles

Det sker sammen med det lokale Beatles-projekt The Beatles Story, der til koncerten får selskab af Haderslev Domkirkes Pigekor, der bevæger sig ad nye stier ved at skulle synge tre sange fra det berømte album.

Glæde og stolthed

- Vi glæder os og er stolte, siger Alex Bødiker før koncerten, der finder sted i Kulturhus Harmonien.

At det bliver domkirkens pigekor, der skal lægge stemmer til en lille håndfuld sange fra et af rockhistoriens gyldne højdepunkter hænger sammen med, at Alex Bødiker var med til at arrangere 4. maj-festlighederne i Haderslev, hvor koret deltog. Her fik han den tanke, at det kunne være flot med korstemmer til jubilæumskoncerten og indgik en aftale med korets dirigent, Thomas Berg-Juul.

"Abbey Road"-showet finder sted den 28. september. Det er to dage efter, at pladen udkom i 1969.