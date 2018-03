Dom i Noah-sagen - følg den live her

SØNDERBORG: Både Noahs mor og hendes familie, familiemedlemmer til den tiltalte samt Noahs biologiske far og hans familie er torsdag mødt op i retten for at være tilstede, når der klokken 10 fældes dom over den 31-årige, som er tiltalt for at have forvoldt Noahs voldsomme død.

Den 31-årige er tiltalt for i alt fem forhold: Et tilfælde af vold mod sin egen søn, to tilfælde af "almindelig" vold mod Noah og et tilfælde af legemsangreb, der førte til drengens død, det et forhold ito dele vedrørende besiddelse og videreformidling af stoffer.

JV liveblogger igen fra retssagen - følg med herunder fra klokken 9.50...