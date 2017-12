Dom for vold mod lærere blev stadfæstet

HADERSLEV: En af de kendte utilpassede unge har fået stadfæstet to domme af Vestre Landsret. Den 24-årige mand blev i oktober idømt seks måneders fængsel for overfaldet på to lærere på Sdr. Otting Skoles ungeunivers på Kløvermarken i september.

Han troppede op på skolen sammen med sin 21-årige lillebror og to andre unge mænd for at tale med skolelederen, som han mente, havde beskyldt en nevø for at sælge stoffer på skolen. Han var derfor vred på skolelederen.

Skolelederen var der dog ikke, men det kom til tumult, da de unge mænd blev bedt om at gå. En lærer fik flere slag, så han blandt andet fik flækket et øre. En anden lærer blev skubbet omkuld, så han også fik nogle skader.

Han blev også dømt for trusler mod tre lærere.

I november var den 24-årige så i retten igen. Her blev han fundet skyldig i at have været i besiddelse af en kniv i den bil han blev stoppet i på Lindedal i juli. Kniven havde et blad på over 12 cm.

Der lå også lidt narkotika samt 20.000 kroner i bilen. Penge blev beslaglagt, da politiet mente, de stammede fra narkohandel. Den 24-åriges forklaring om, at de tilhørte et familiemedlem, viste sig at være løgn.

Dommen i november udløste dog ikke nogen tillægsstraf. Men den stadfæstede landsretten også i december.