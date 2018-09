Sagen kort

Tekster fra asylsprayflasker og flyers uddelt i Haderslev og Thisted i september 2016:"Vil du hellere være tryg uden spray? Migranterne, der er kommet til Danmark under dække af at være 'flygtninge', har forulempet danske piger og skabt utryghed. Danskernes Parti vil stoppe tilstrømningen af ikke-vestlige migranter og påbegynde omfattende hjemsendelser".



"Derfor har vi givet dig en hårspray, som også svier i øjnene. Men du kan have den på dig uden at risikere en bøde. Vi vil på sigt gøre peberspray lovligt, da vi mener, at danske kvinder skal føle sig trygge. Det skal voldtægtsforbrydere ikke!"



Retten i Sønderborg konkluderer i dommen at de tiltalte har:



" ... truet, forhånet eller nedværdiget hele den nævnte gruppe af personer, hvoraf langt hovedparten gennem de seneste år har haft deres nationale eller etniske oprindelse i Mellemøsten".