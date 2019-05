Dokumentarfilm om speedwaykongerne får gallapremiere i Haderslev

Vojens Speedway Center spiller en helt central rolle i "Kongernes Fald".Centret åbnede i september 1975 med 40.000 begejstrede tilskuere. Det var mangedobbelte verdensmester- speedwaylegenden Ole Olsen, der fik realiseret drømmen om at bygge en speedway-arena nær sin hjemby Haderslev. Siden er der blevet kørt utallige internationale løb i Vojens, og mange af de største danske speedway-triumfer er blevet fejret her.

Krig på kniven

Manden bag dansk speedways internationale gennembrud hedder naturligvis Ole Olsen, som i 1970'erne med raketfart fik status som én af landets største superstjerner.

Successen baner vejen for en ny gylden generation af danske speedwaykørere, anført af nordjyden Hans Nielsen og vestjyden Erik Gundersen. Men venskab forvandles snart til splid, der er kun plads til én konge på speedwaytronen.

Instruktøren Mads Kamp Thulstrup fortæller:

- Ole tog de første, hårde skridt gennem mørket, da speedway var en by i Rusland. Senere fandt jeg ud af, at der havde været krig på kniven. At ærkerivalerne Hans Nielsen og Erik Gundersen nærmest ikke kunne være i lokale sammen. Jeg har altid syntes, at disse rivalfortællinger er badet i et mytisk skær. Rivaler næres af hinanden. Når den ene forsvinder falmer den anden.

Mads Kamp Thulstrups forældre voksede op i samme by som Ole Olsen. Hans bedsteforældres hus lå ikke langt fra Ole Olsens BMW forretning i Haderslev.

For instruktøren har det været vigtigt at skabe en film både for de speedway-interesserede, men især for alle dem, der bare elsker en god historie. Filmen skildrer således med lune og kærlighed Olsens, Nielsens og Gundersens jyske ungdomsår, rivaliseringerne på alverdens speedwaybaner og mødet med international berømmelse frem mod den skæbnesvangre dag i 1989, hvor alt forandres på et splitsekund.

- Kongernes Fald er først og fremmest en universel og følelsesladet film om mennesker af kød og blod, som vi alle kan identificere os med. Uanset om vi interesserer os for sport eller ej. Samtidig er det en hyldest til speedwaysporten og dens danske helte, som lagde verden ned og gjorde os stolte. Det er en film om, hvad det kræver at blive den bedste, slutter MAds Kamp Thulstrup.

Lørdagens gallapremiere er åben for alle, og billetter sælges efter først til mølle.

Billetprisen til 149 kr. og giver adgang til hele arrangementet og kan købes hos Kosmorama - www.kosmorama6100.dk