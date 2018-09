Eva Olesen er døv og har et stærkt nedsat syn. Da hun ved kommunalvalget sidste år bad om lov til at tage sin mand med ind i stemmeboksen, fik hun nej af Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune forklarede efterfølgende, at den ifølge lovgivningen ikke må godtage en tilkendegivelse om at ville stemme med egen hjælper via en tolk.

Eva Olesen er døv og har et stærkt nedsat syn. Hun bruger derfor tegnsprog til at kommunikere med. Det gjorde hun også ved valgstedet, da hun bad om lov til at få sin mand med ind i stemmeboksen. Eva Olesen fik dog afslag og bad derfor Foreningen Danske DøvBlinde om hjælp.

Det fastslår Indenrigsministeriet i en principiel afgørelse, efter at Haderslev Kommune ved kommunalvalget i november sidste år nægtede at lade den Eva Olesen fra Haderslev bruge sin mand som eneste hjælper, da hun skulle sætte sit kryds.

Forud for sidste kommunalvalg blev valglovene ændret, så personer med handicap ved en utvetydig tilkendegivelse til de valgforordnede kunne få lov til at stemme udelukkende med egen hjælper.Baggrunden for lovændringen var først og fremmest, at blinde i en periode ikke kunne stemme hemmeligt, men var tvunget til at have en valgtilforordnet med sig i stemmeboksen.

Tegnsprog undtaget

Nu otte måneder efter har ministeriet svaret. Ifølge en pressemeddelelse fra Foreningen Dansk DøvBlinde fastslår ministeriet, at det er rigtigt, at man ikke må anvende tolk til at udtrykke sit ønske om at bruge egen hjælper i stemmeboksen. Ministeriet konkluderer dog også, at det ikke gælder tegnsprogstolkning, fordi tegnsprog er anerkendt på lige fod med dansk tale. Ifølge handicapkonventionen skal medlemsstaterne desuden sørge for, at personer med handicap kan deltage på lige fod med personer uden handicap i det politiske liv - herunder at kunne afgive en hemmelig stemme.

Det er ministeriets opfattelse, at man som tegnsprogsbruger - herunder også taktil tegnsprogsbruger - altså en tegnsprogsbruger, der bruger følesansen - har ret til selv at vælge sin hjælper til at stemme, selvom man giver udtryk for det på tegnsprog, hvis man alene kan udtrykke sig på (taktilt) tegnsprog. Hvis man også kan udtrykke sig skriftligt, anerkender ministeriet desuden denne måde at tilkendegive sit valg af hjælper, så længe sedlen ikke er medbragt.