Døren er allerede låst: Haderslev mister populær legetøjsbutik efter konkursbegæring

Lukningen af BR Haderslev sker som en direkte følge af, at den nordiske legetøjskæde Top-Toy der står bag BR og Toys"R"us, fredag gik konkurs. Da de øvrige handlende klokken 10 lørdag satte deres varer ud og åbnede dørene, var der derfor halvmørkt i BR, og åbningstiderne var streget over. Butikschef Ole Schmidt og hans kolleger var ikke i forretningen.

"Det er med tåre i øjnene og en klump i halsen, at jeg poster dette opslag. BR Haderslev er desværre ikke på listen over de butikker, som fortsat er åben."

BR-Legetøj blev skabt af Edith og Børge Rasmussen i 1950 i Roskilde.Sønnerne, Bjarne og Henrik Gjørup, kom ind i firmaet i i 1963, hvor de besluttede at omdanne den tidligere papirforretning til en specialbutik for legetøj. Navnet på forretningen blev BR-Legetøj efter Børge Rasmussen. Den første BR-butik blev åbnet samme år i Slagelse. I 2015 solgte familien Gjørup 75 procent af BR til kapitalfonden EQT.

- Alt det bedste til jer, der har været ansatte i Fætter BR, og især god vind til dig, Ole, man kunne mærke på dig, at Fætter BR ikke kun var et job for dig, men det var hele din sjæl og personlighed, du lagde i butikken, håber vi får dig at se et andet sted i byen, skriver Tina Luxhøj.

En lang række sympatitilkendegivelser er fulgt i kølvandet på meddelelsen på BR Haderslevs Facebook-side. Her bliver der udtrykt dyb beklagelse over lukningen, og både medarbejdere og især butikschef Ole Schmidt får mange positive ord med på vejen:

Milliardgæld

Kun 24 af kædens butikker i Danmark holder lørdag åbne, blandt andet BR i Kolding Storcenter eller Borgen i Sønderborg.

Her kan kunderne få byttet deres varer, men ingen kan få penge tilbage. Man kan heller ikke indløse et tilgodebevis eller bruge et gavekort, lige som det heller ikke muligt at bruge Fætter BR-mærker.

Top-Toy kom under rekonstruktion i november, efter at virksomhedens regnskab viste et negativt driftsresultat på 149 millioner kroner og en bundlinje med et minus på mere end to milliarder.

En skuffende julehandel i 2017 og en svær implementering af et it-system samt en milliongæld til leverandørerne, lød forklaringen dengang på. Dette års julehandel har heller ikke levet op til forventningerne, og fredag blev kæden, der alene i Danmark har 77 BR-butikker og 21 Toys'R'us-varehuse, derfor erklæret konkurs og besked på, at hovedparten af forretningerne - og altså også i Haderslev - med øjeblikkelig virkning lukkede og at alle medarbejdere var opsagt.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Ole Schmidt.