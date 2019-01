Dobbeltjubilæum i byrådssal: Den gamle skole blev fejret

"Hjertet på rette sted". "Arbejderklasse". "Ikke så meget snak". To klassiske socialdemokrater blev fejret for 25 år i kommunalpolitik.

Og det var to klassiske socialdemokrater fra før, der gik cand.scient. pol. i tingene. Ganske symbolsk var en af Lone Ravns gaver en reproduktion af en klassisk socialdemokratisk valgplakat fra 1926 malet af partiets huskunstner Oluf Nielsen med teksten "Arbejdere, tjenestemænd og husmænd. I har magten, hvis I vil."

HADERSLEV: Det var den gamle skole, der blev fejret i byrådssalen den 29 januar 2019. Et sjældent dobbeltjubilæum blev markeret, da byrådsmedlemmerne Lone Ravn og Finn Lykkeskov kunne se tilbage på 25 år i kommunalpolitik.

Både Lone Ravn og Finn Lykkeskov mener, at kommunalreformen i 2007 har skabt længere afstand mellem borgere og politikere og forvaltning. Foto: Line Lind

Han begyndte i økonomiudvalget i Vojens Kommune, og 25 år efter sidder Finn Lykkeskov igen i økonomiudvalget og beskæftigelses- og integrationsudvalget. En mand hvis tilknytning til den gamle skole også viser sig ved, at han ser rødt, når han hører ord som rådighedsbeløb og arbejdskraftreserve.

Socialdemokratiets kredsformand Finn Østergaard talte også til sine partifæller. Han fortalte, at han selv gerne i 2007 ville have være valgt ind i den ny kommunalbestyrelse. - Jeg fik 12 stemmer og kan navnene på dem alle, fortalte han. Foto: Line Lind

Mennesker først

Gennem hele Lone Ravns politiske karriere er det i mere end én forstand gået som en rød tråd, at politik har handlet om mennesker. Hun begyndte i socialudvalget, og siden hed udvalgene vokseudvalg og sundhed og forebyggelse. I dag sidder hun også i økonomiudvalg.

- Du har hjertet på rette sted, Lone, fastslog Henrik Rønnow, da han talte til sine to partifæller. Og han fremhævede, at Vojens-området har en solid talsmand i Finn Lykkeskov.

- Og fælles for Jer er, at man ikke kan rende om hjørner med Jer.

Henrik Rønnow fik også nævnt, at begge veteraner var på nippet til ikke at have kunnet stået i byrådssalen den 29. januar og fejre 25 års jubilæum:

- Det er ingen hemmelighed, at I begge var i tvivl om, hvorvidt I ville genopstille ved valget i 2017, sagde gruppeformanden, der havde samtaler med begge, der altså endte med at tage endnu en tørn:

- Og selv om Socialdemokratiet har stillet et fornuftigt forslag om tidligere pension til de mest nedslidte, skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ser, at I begge bliver ved i politik mange år endnu.