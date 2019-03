Diskoteksejer vil lave party på Gravene: - Der skal ske noget!

Martin Christiansen opfordrede også sine butiks-kolleger til at bruge pladsen til aktiviteter de næste tre uger, hvor Gravene er afspærret for trafik.

HADERSLEV: - Hvad skal der ske på Gravene?

Det spurgte bestyrelsesmedlem Martin Christiansen, indehaver af Crazy Daisy, på årets generalforsamling i Haderslev Butikker.

Der kom ingen svar fra forsamlingen, bortset fra, at nogle mente at vide, at der kommer til at "ske en helt masse ting" de kommende uger, hvor kommunen som forsøg har afspærret Gravene totalt for kørende trafik for at afprøve, hvad der skal skabes af aktiviteter.

Alle er blevet inviteret til at byde ind med gode idéer, og Martin Christiansen opfordrede sine butiks-kolleger til at komme på banen nu.

- Vi skylder den plads at gøre noget i de tre uger, mener Martin Christiansen, som selv har gang i noget sammen med sine party-planlæggere på Crazy Daisy.

- Vi planlægger et arrangement med noget musik på Gravene fredag- lørdag den 29.-30. marts. Ja, det kan godt være, at det er at sparke en bold ud på en tom bane, men vi må jo gøre forsøget. I de sidste par uger har jeg parkeret et par gange på Gravene, fordi jeg kunne. Nu laver vi noget på pladsen, fordi vi kan, sagde Martin Christiansen.

Umiddelbart tror han, at det mest er udgifter, han får ud af at lave party på Gravene, for indtil videre er der et forår med regn og blæst.

-Men vi må gøre forsøget. Det kan jo være, at det bliver det arrangement, der sætter gang i det hele, sagde Martin Christiansen.

Én af de butikker, der ligger på Gravene, er Happy Huntning, og her er butiksindehaver Christian Friis ikke speciel happy over, at pladsen i øjeblikket er fyldt med afspærringer og skilte.

Det kan mærkes, at folk ikke kan parkere på Gravene, når de skal gøre et kort ærinde i byen.

- Hvis jeg kun har de kommercielle briller på, så vil jeg sige, at folk skal have lov at parkere Gravene, sagde han.

Omvendt så synes han også, at det er fint, at kommunen afprøver nogle ting, før der træffes en beslutning om parkering eller ej.

- Det er fint med det forsøg, der kører nu, sagde han til politiker Henrik Rønnow, som blandt andet også har stillet forslag om, at der som forsøg skal være udendørs servering i Nørregade.