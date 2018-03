Direktøren gav en undskyldning

- Vi har intet at skjule, flyene skal være i Skrydstrup i de næste 30-40-50 år, vi skal blive bedre til at dele informationerne ud, tilføjede han.

- Vi har på ingen måde håndteret processen godt, medierne har været efter os, og jeg vil her og nu give tilsagn om, at vi vil gøre det bedre i fremtiden. Det bliver så op til jer at vurdere, om eleven har bestået, sagde Per Bugholm Olsen foran de cirka 400 mennesker, der var mødt op i Vojens Hallerne.

Det er ikke ofte, at en højtstående embedsmand indleder et stormøde på udebane med at give en undskyldning. Men koncernstyringsdirektør Per Bugholm Olsen fra Forsvarsministeriets departement indledte stormødet om støjproblemerne fra det nye danske kampfly, F-35, i Vojens Hallerne med en undskyldning.

- Up front, jeg er kommet for at sige undskyld.

Vi håber, at der bliver spillet med mere ærlige kort end sidste gang. Man kan jo ikke flytte en hel by.

- Vi er ikke længere end for tre måneder siden, og derfor kan jeg her og nu ikke give nogen svar på, hvad der kommer til at ske. Vi er klar over, at det er dybt utilfredsstillende, at vi ikke kan give de mest berørte af jer svar på, om der eventuelt bliver behov for ekspropriation. Men jeg kan love jer, at vi vil behandle jer ordentligt, og vi vender tilbage, når vi har flere oplysninger, sagde han.

Støjpåvirkningerne fra det amerikanske kampfly, der skal erstatte de mere end 40 år gamle F-16, vil være der. Partierne i forsvarskredsen tog torsdag i sidste uge brodden af den værste kritik ved at flytte F-35 komplekset med værksted og hangarer nærmere landingsbanen og længere væk fra Skrydstrup by. Ifølge Per Bugholm Olsen er der derfor ikke grundlag for at yde kompensation som følge af terminalstøj.

Støjmålinger

F-16 har fået motoren skiftet ud, og flere klagede over, at de nuværende kampfly larmer mere end tidligere. Forsvarsministeriet arbejder på højtryk på at få et eller flere F-35 til Skrydstrup i løbet af i år, så støjen fra dem kan blive målt - både på landjorden og i luften. I det hele taget vil Forsvarsministeriet og flyvevåbnet gøre en indsats for at lave støjmålinger og offentliggøre den på diverse hjemmeside. Det er ikke noget, der først kommer i 2023, når den første F-35 lander i Skrydstrup:

- Vi regner med, at det bliver i løbet af et til to år, og det kommer også til at omfatte F-16, lovede koncernstyringsdirektøren.

Både Per Bugholm Olsen og Uffe Holstener Jørgensen forklarede, at flyaktiviteten i luften ikke bliver øget med de nye F-35. Det vil være på samme niveau som nu - blandt andet også med natflyvninger, som der gennemføres i denne tid.