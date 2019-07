Direktør om trussel mod Gram Slot: Rigtig ked af det

Torsdag er politiet til stede ved Gram Slot, da der er blevet fremsat en trussel. Slottets direktør roser politiet for, at dagens arrangement alligevel kan afvikles.

Gram: Direktøren for Gram Slot, Svend Brodersen, er selvsagt ikke glad for, at der torsdag er blevet fremsat en trussel mod det marked, som slottet afvikler hver torsdag i sommerugerne.

Syd- og Sønderjyllands Politi er til stede ved markedet, men vil ikke svare på, om truslen er rettet mod selve markedet, mod slottet eller mod en bestemt person. Svend Brodersen kender ikke noget til selve truslen.

- Jeg er rigtig ked af, at der er kommet en trussel. Stemningen omkring slottet er normalt, at vi hygger os i en afslappet og tryg stemning, og det kolliderer sådan en trussel selvfølgelig med, siger han.

Politiet har vurderet, at borgere på trods af truslen trygt kan møde op til markedet. Slottets direktør er enig i den vurdering og roser politiet.

- Jeg er tryg ved at bo i et land som Danmark, hvor der er mange professionelle mennesker til at tage hånd om en situation som den her. Det gør jo, at vi kan afvikle markedet alligevel, siger han.

Derudover mener han, at slottets store erfaring med at afvikle store arrangementer ligeledes hjælper.

- Vi er vant til at arbejde med sikkerhedsvurderinger. Det gør, at vi er velforberedte på, at sådan noget her kan ske.