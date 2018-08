Direktionen: Byrådet er nødt til at tage af kassen

Ifølge Haderslev Kommunes direktion er det nødvendigt at tage 47 millioner kroner af kassen på grund af nye udgifter i de tre kommende år. Nu skal politikerne til at forhandle om det.

Haderslev Kommune: Et dybt greb i lommen - det er, hvad Haderslev kommune har brug for i de kommende tre år for at få budgetterne til at hænge sammen. Tirsdag fremlagde borgmester H. P. Geil (V) direktionens oplæg til et budget, som i de kommende uger frem til 3. september skal forhandles politisk.

Mere præcist er det kommet bag på kommunen, at driftsudgifterne på en række poster er stiger og ifølge prognosen fortsat vil stige. Det skyldes blandt andet den demografiske udvikling, hvor der kommer flere ældre og færre skolebørn. Det giver en forudset merudgift på 12,7 millioner kroner.

Desuden bliver Haderslev kommune økonomisk straffet af staten for ikke at være gode nok til at udnytte den høje beskæftigelse til at få flere i arbejde. Det koster kommunen 15,9 millioner kroner.

Og endelig har regeringen og folketinget forhøjet kommunernes medfinansiering af indlæggelser af små børn under to år og ældre over 65 år. Det giver en ekstra regning på 19 millioner kroner.

Alt i alt betyder det et træk i nødbremsen. Kassen skal lukkes op, så kommunen undgår grønthøsterbesparelser på alle serviceområder.

Borgmester H. P. Geil:

- Takket være et stram borgerlig udgiftspolitik i årene forud, så har vi haft en kassebeholdning på næsten 200 millioner kroner. Den har vi nydt godt af flere gange, og det redder os igen. Men så kan vi heller ikke presse kassebeholdningen længere i bund, siger H. P. Geil.

Hvis politikerne følger direktionens oplæg og prognose, så vil der i 2022 være 72 millioner kroner tilbage i kassen, hvilket ifølge H. P. Geil er for lidt for en kommune på Haderslevs størrelse. Derfor er der ifølge borgmester og direktion behov for en plan for, hvordan der igen kommer lidt fedt på sidebenene til magre tider.

Direktionen har i sit oplæg lagt op til en årlig besparelse på 23,5 millioner kroner på alle udvalgt, svarende til én procent om året i tre år.